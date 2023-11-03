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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على مساحة 11188م بالبحيرة

حملات إزالة بالبحيرة
حملات إزالة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً. 

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هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي بمساحة 11188 م2 بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة:

- 3 حالات تعدي بمساحة 4,600 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى وشدات خشبية بمركز بدر.

- 4 حالات تعدي بمساحة 4250 م2 عبارة عن مباني عشوائيه بالطوب الابيض وهنجر معدني وقواعد خرسانية  بقري الكردود وأبو الشقاف والكوم الأخضر وعزب حوش عيسى.

- 8 حالات تعدي بمساحة 1688 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر وسملات وأعمدة خرسانية بالمحمودية.

- 4 حالات تعدي بمساحة 550 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية وفك شدة خشبية بالدلنجات

- حالة تعدي بمساحة 100م بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن شدة خشبية.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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