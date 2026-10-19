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إنذار جوي اليوم.. تحذيرات من الشبورة والأمطار في القاهرة والمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إنذار جوي اليوم.. تحذيرات من الشبورة والأمطار في القاهرة والمحافظات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أجواء خريفية متفاوتة بين مناطق الجمهورية، إذ توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال الليل والصباح الباكر وفقا لما ذكره صباح الخير يا مصر.

وتتزامن هذه الأجواء مع تحذيرات من تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 18 درجة مئوية ليلًا، ما يعكس تفاوتًا في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

وتشهد البلاد أجواء خريفية مائلة للحرارة خلال النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد، ويصبح الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التحذيرات إلى احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المتأثرة.

وشددت التوجيهات المرورية على ضرورة توخي الحذر، وترك مسافات آمنة بين السيارات، والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة قائدي المركبات والركاب والمارة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء، مع احتمالية أن تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، وعلى فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع إمكانية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، وعلى فترات متقطعة.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، وفقًا للتوقعات الجوية، لذلك تظل متابعة التحديثات الصادرة بشأن حالة الطقس مهمة للمواطنين، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار.

نشاط الرياح على أغلب الأنحاء

ترصد خرائط الطقس نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وذلك على فترات متقطعة.

ويتزامن نشاط الرياح مع الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد، إلى جانب فرص سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

نصائح مهمة للمواطنين خلال طقس اليوم

في ظل الظواهر الجوية المتوقعة، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر خلال فترة الشبورة المائية، والالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافات آمنة بين المركبات.

كما يُفضل متابعة تحديثات حالة الطقس، خاصة للمواطنين في المناطق المتوقع سقوط الأمطار بها، والانتباه إلى تغير الأجواء بين النهار والليل، مع ميل درجات الحرارة إلى الانخفاض خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، والتي تشمل الشبورة المائية وفرص الأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

الأرصاد الطقس حالة الطقس

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