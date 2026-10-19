حرب أشد تدميرا.. إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل بصواريخ غير قابلة للرصد والاعتراض

توعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام صواريخ جديدة قال إنها غير قابلة للرصد والاعتراض، محذرًا من أن أي عدوان جديد على بلاده سيواجه برد أكثر قسوة وتدميرًا من المواجهات السابقة.

وقال عبد اللهي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، إن طهران تترقب بفارغ الصبر ما وصفها بالقرارات «الحمقاء» لقادة واشنطن وتل أبيب، معتبرًا أن التهديدات التي يطلقها الجانبان لم تعد قادرة على تغيير واقع المواجهة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الحربين السابقتين بشعارات إسقاط الجمهورية الإسلامية وتقسيم إيران وتدميرها، بينما تواجهان، بحسب تعبيره، خطر الانهيار والسقوط، في حين تواصل إيران صمودها.

ووجه المسؤول العسكري الإيراني انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنه «بات طاعنًا في السن وغير قادر على النهوض من مكانه»، مضيفًا أن المجتمع الأمريكي وسكان إسرائيل يدركون، وفق ادعائه، حجم الضعف لدى قياداتهم.

وحذر عبد اللهي من أن أي خطأ في الحسابات خلال المرحلة المقبلة سيقابل برد مختلف وأكثر شدة، متوعدًا بأن الصواريخ الإيرانية القادمة ستكون «أقرب بكثير وأكثر تدميرًا وغير قابلة للاعتراض».

خطة إيرانية أكثر تدميرًا من الحربين السابقتين

وفي تصعيد مواز، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن القوات المسلحة الإيرانية أعدت خطة عسكرية قال إنها أكثر تدميرًا من حربي الاثني عشر والأربعين يومًا خلال العامين الأخيرين، للتصدي لأي تحرك عسكري جديد ضد البلاد.

وأكد رضائي، في منشور عبر منصة «إكس» الأحد، أن التهديدات المتكررة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لن تغير واقع الميدان، مشيرًا إلى أن الخطة العملياتية الجديدة لن تسير وفق القواعد والمفاهيم العسكرية المألوفة لدى الطرف الآخر.

وزير الدفاع الإيراني يتوعد واشنطن وحلفاءها

من جانبه، توعد وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي بإلحاق «أضرار جسيمة» بالولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، إذا استؤنفت الحملة العسكرية ضد إيران.

وقال أخلاقي، في تصريحات للصحفيين عقب نيله ثقة البرلمان الإيراني، إن الأميركيين على الأرجح لن يجرؤوا على مهاجمة بلاده، مضيفًا: «لكن إن فعلوا، فإنهم هم أنفسهم والمنطقة سيتكبّدون أضرارًا جسيمة».