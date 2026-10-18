وزير خارجية إيران: خطة الأيام السبعة المقدمة إلى واشنطن لا تزال مطروحة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خطة الأيام السبعة التي قدمتها طهران إلى الولايات المتحدة لا تزال مطروحة، مشيرًا إلى أن الجانب الإيراني يعمل حاليًا على إعداد رد على الملاحظات الأمريكية بشأن الخطة.

وقال عراقجي إن موقف بلاده «واضح تمامًا»، موضحًا أن إيران عرضت مقترحها على واشنطن، التي قدمت بدورها ملاحظاتها، فيما تجري طهران العمل على صياغة ردها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه في حال توافر الجدية لدى الجانب الأمريكي والوفاء بالشروط المطروحة، فإن مضيق هرمز سيُعاد فتحه في اليوم السادس، على أن تُستأنف المفاوضات في اليوم السابع.

وتأتي تصريحات عراقجي في إطار التحركات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن، وسط ترقب لمسار الاتصالات بين الجانبين ومستقبل المفاوضات المرتبطة بالأزمة الراهنة.