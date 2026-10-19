عراقجي يتحدى نتنياهو: إيران خرجت أقوى.. هل تريد تجربة حظك مجددا؟

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة «إكس»، متحديًا إياه تكرار المواجهة مع إيران، ومؤكدًا أن طهران خرجت أقوى من المواجهة السابقة.

وقال عراقجي مخاطبًا نتنياهو: «في المرة الماضية التي أردتَ فيها "إنهاء المهمة"، خرجت إيران أقوى. هل تريد أن تجرب حظك مجددًا؟ تفضل».

وأضاف الوزير الإيراني: «لكن احذر؛ فلدينا مهام لم تنجز بعد».

واتهم عراقجي نتنياهو بدفع الولايات المتحدة إلى حرب جديدة، بهدف تجنيب نفسه السجن، بحسب تعبيره، محذرًا من العواقب التي قد تترتب على إسرائيل، فضلًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يفز نتنياهو بالانتخابات؛ فستضطر الولايات المتحدة إلى تنفيذ المهمة ضد إيران بنفسها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أنا لست ميّالًا إلى ذلك”.