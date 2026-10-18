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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تختار وزير دفاع جديدًا.. من هو مهرداد أخلاقي صاحب الخلفية الصاروخية والفضائية؟

مهرداد أخلاقي
مهرداد أخلاقي
القسم الخارجي

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بموافقة البرلمان الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي وزيرًا للدفاع، في خطوة تسلط الضوء على أحد المسؤولين الذين ارتبطت مسيرتهم بقطاع الصناعات العسكرية والصاروخية في إيران.

ويُعد أخلاقي من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الإيرانية، إذ تولى منصب المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة للوزارة، وهي إحدى المؤسسات المرتبطة بتطوير الصناعات الدفاعية الإيرانية.

من هو مهرداد أخلاقي وزير الدفاع الإيراني الجديد؟
بحسب المعلومات الواردة، تختلف خلفية أخلاقي عن بعض وزراء الدفاع السابقين، إذ تتركز خبرته الأساسية في الجوانب الصناعية والتقنية للمؤسسة العسكرية، وليس في قيادة القوات المسلحة ميدانيًا.

وعمل أخلاقي لسنوات في مؤسسات مرتبطة بالصناعات الصاروخية والجوية والفضائية، كما ظهر اسمه منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في وثائق تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني.

العقوبات الأمريكية تلاحق مسيرته
وفي عام 2008، أُدرج اسم أخلاقي على قائمة العقوبات الأمريكية، بصفته رئيس مجموعة باقري الصناعية، كما ورد اسمه ضمن الأشخاص المرتبطين بقرار العقوبات رقم 1747.

وفي عام 2014، عيّنه حسين دهقان رئيسًا لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ليواصل مسيرته داخل المؤسسات المسؤولة عن الصناعات الدفاعية المتخصصة.

ويأتي تعيين أخلاقي في وقت تحظى فيه القدرات الصاروخية والصناعات العسكرية الإيرانية باهتمام إقليمي ودولي، فيما تبرز خلفيته الصناعية والتقنية بوصفها أبرز السمات التي تميز مسيرته المهنية عن مسؤولين عسكريين تولوا المنصب من قبل.

وكالة «فارس البرلمان الإيراني مهرداد أخلاقي مهرداد أخلاقي وزيرًا للدفاع وزير الدفاع الإيراني الجديد

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