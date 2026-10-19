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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة الاحتلال تعتقل 8 للاشتباه في الاعتداء على صحفية أمريكية ودبلوماسيين أوروبيين

الضفة الغربية
الضفة الغربية
إلهام عبد العزيز

أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال ثمانية مشتبه بهم في إطار تحقيق بشأن حوادث عنف وقعت في الضفة الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها الاعتداء على مصورة صحفية أمريكية ودبلوماسيين أوروبيين في حادثتين منفصلتين.

الاعتداء علي دبلوماسيين في الضفة


ولم تكشف الشرطة عن هويات المشتبه بهم الذين أُوقفوا للتحقيق، أو عن الاتهامات الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا.


وأفادت إذاعة جيش الإحتلال جالاتس بأن المشتبه بهم إسرائيليون، وأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك يشارك في التحقيق.

والتُقطت، يوم الجمعة، مشاهد لمستوطنين إسرائيليين ملثمين وهم يعتدون بالضرب على هايدي ليفين، المصورة الصحفية في صحيفة واشنطن بوست، وهي مواطنة أمريكية كانت تغطي موسم قطف الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية.


وفي يوم السبت، تعرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لاعتداء من جانب مستوطنين ملثمين في منطقة أخرى من الضفة الغربية.


وأثارت أعمال العنف التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع إدانات من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، إلى جانب فرنسا وبلجيكا وبولندا، التي تعرض دبلوماسيون منها للاعتداء يوم السبت.

الضفة المحتلة غزة عنف المستوطنين اعتداء علي دبلوماسيين

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