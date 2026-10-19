وزير الطاقة الأمريكي: تخفيف العقوبات علي روسيا يمثل حافزا لإنهاء الحرب

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم /الاثنين/ إن إعفاء روسيا من بعض العقوبات الأمريكية يمثل حافزا لإنهاء الحرب، وليس مؤشرا على تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفها تجاه موسكو.

وأضاف رايت أن :" الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن ترامب يسعى إلى اتباع نهج مختلف لتحقيق السلام، بعد فشل المحادثات السابقة في تحقيق النتائج المرجوة، بحسب ما أوردته شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن تتفاوض مع الدول الأوروبية للإفراج عن مخزونات كبيرة من الديزل، لكن استجابة الأوروبيين لهذه الجهود لا تزال بطيئة.

وأشار وزير الطاقة الأمريكي إلى أن تخفيف العقوبات على الصادرات الروسية سيقتصر على الديزل.

وكان ترامب قد وقّع، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعفاء روسيا من عقوبات جديدة، وذلك قبل يومين فقط من موعد دخولها حيز التنفيذ. وكانت هذه العقوبات الاقتصادية جزءًا من مشروع قانون يحمل اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، والذي وقّعه الرئيس قبل شهر بالضبط من أمس الأحد.

وتابع قائلاً:" لكي تستفيد روسيا من هذه الخطوة، عليها تصدير الديزل؛ وهذا يعني أنها مضطرة إما لتقليل استهلاكها الداخلي من الديزل، أو خفض وتيرة مجهودها الحربي، أو التمكن من إصلاح مصافيها النفطية -وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة، أو اتخاذ خطوة نحو السلام".