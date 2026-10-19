روبيو يكذب زيلينسكي: لم نوقف الدعم المخابراتي عنه.. وأولوية ترامب إنهاء الحرب

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين وجود أي تعليق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى "التركيز" على إنهاء الحرب مع روسيا.

قال روبيو للصحفيين رداً على سؤال حول مزاعم أوكرانيا بأن الولايات المتحدة أوقفت لفترة وجيزة إرسال المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية: "لم يكن هناك أي توقف".

وقال روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على القيام بكل ما يمكنه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف روبيو، الموجود في أوزبكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين من آسيا الوسطى، إن الرئيس دونالد ترامب يريد من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التركيز على إنهاء التدخل الروسي، الذي دخل عامه الخامس الآن.

وأردف روبيو: "ما يجب أن يركز عليه (زيلينسكي) وما نريد أن نركز عليه هو إنهاء هذه الحرب".

وتابع: "هذا ما نريد أن يركز عليه الجميع. هذا ما نريد أن يركز عليه الروس. هذا ما يجب أن نركز عليه نحن. هذا ما جعله الرئيس أولوية.. وإنهاء هذه الحرب".

وقال ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" يوم الأحد أنه يحرز "تقدماً كبيراً" في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنه ادعى: "زيلينسكي لا يكترث، وبصراحة، مع كل الأموال التي تقدمها له أوروبا بسخاء... فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب، وربما لا يفعل ذلك أبداً".

وقال ترامب: "يستخدم زيلينسكي مصافي الديزل في روسيا كهدف، وهو يعلم أن هذه الهجمات تضر بشدة بأسواق الديزل العالمية، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة".