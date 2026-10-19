مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل أربعة مسلحين خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "كالات" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الاثنين - بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، مضيفة أنه تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال العملية.

وأكد الجيش أن عمليات التمشيط ستتواصل للقضاء على أي مسلحين آخرين في المنطقة، وأن قوات الأمن ستظل ملتزمة بالقضاء على آفة الإرهاب من البلاد.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".



