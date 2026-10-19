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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي يفجر مفاجآت عن إيران والنفط الروسي.. ماذا يخطط ترامب؟

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، عن تطورات جديدة بشأن إمدادات النفط والديزل، وموقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من التهديدات الإيرانية والعقوبات المفروضة على روسيا.

وقال رايت إن تدفقات النفط من الخليج عادت إلى نحو 80% من مستويات ما قبل الحرب، مشيرًا إلى أن واشنطن تتفاوض مع الدول الأوروبية للإفراج عن مخزونات كبيرة من الديزل، إلا أن استجابة الأوروبيين لهذه الجهود لا تزال بطيئة.

وأكد وزير الطاقة الأمريكي أن ترامب لا يركز على حسابات الانتخابات عند اتخاذ قراراته بشأن التهديدات الإيرانية، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي لن يترك لمن يخلفه إيران وهي تمتلك سلاحًا نوويًا.

وفيما يتعلق بروسيا، أوضح رايت أن تخفيف العقوبات على الصادرات الروسية سيقتصر على الديزل، في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين إمدادات الوقود ومراقبة تدفقات الطاقة في ظل التوترات الإقليمية.

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إمدادات النفط والديزل إدارة الرئيس دونالد ترامب روسيا العقوبات المفروضة على روسيا

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