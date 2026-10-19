عراقجي: نتنياهو يدفع ترامب لحرب جديدة مع إيران هربا من السجن

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى دفع الولايات المتحدة نحو حرب جديدة مع إيران لتجنب السجن، محذرًا واشنطن من أن أي مواجهة عسكرية جديدة قد تحمل عواقب خطيرة.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس» الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الأحد: «يدفع نتنياهو أمريكا إلى حرب أخرى لتجنب السجن»، متهمًا نتنياهو بتجاهل تداعيات قراراته على إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في رسالة حملت نبرة تهديد، أن إيران خرجت أقوى بعد المواجهة السابقة، قائلاً: «في المرة الماضية التي أردتم فيها إنهاء المهمة، خرجت إيران أقوى. هل تريدون تجربة حظكم مرة أخرى؟ تفضلوا. لكن احذروا؛ فلدينا مهام لم تُنجز بعد».

ترامب يدعم نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية

وجاءت تصريحات عراقجي عقب إعلان ترامب دعمه لنتنياهو، الأحد، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، مشيدًا بشراكتهما في مواجهة إيران، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى تولي المهمة بنفسها إذا اختار الإسرائيليون زعيمًا آخر.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»، مستخدمًا لقب نتنياهو «بيبي»: «إذا كان لدى إسرائيل الزعيم الخطأ، والذي سيكون أي شخص آخر غير بيبي، فسيتعين على أمريكا القيام بهذا العمل بنفسها، وأنا لست ميالًا للقيام بذلك».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية، التي تسعى أحزاب المعارضة إلى خوضها بتنسيق أكبر بهدف إزاحة حكومة نتنياهو.

محاكمة فساد واتهامات بجرائم حرب

ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ أواخر عام 2022، وهي حكومة وُصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ويواجه محاكمة داخل إسرائيل في قضايا فساد، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال إدانته.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سياق الحرب على غزة.

