تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى بالسب بألفاظ إباحية على قائد سيارة أجرة وتهديده بإلحاق الأذى به وإدعائها بكون زوجها ضابط شرطة بالقاهرة.

وتبين بالفحص عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" (مقيم بنطاق محافظة القليوبية) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 17/ الجارى وحال إستقلال السيدة المشار إليها السيارة قيادته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، فوجئ بإصطحابها عدد من الأفراد أكثر من إستيعاب السيارة فطلب منها إلغاء الرحلة فقامت بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به والزعم بكون زوجها ضابط شرطة، فقام بتصويرها لتوثيق الواقعة.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وبمواجهتها أقرت بأنها لم يسبق لها الزواج، وإدعت كونها زوجة ضابط شرطة "على خلاف الحقيقة" لترهيب السائق لإعتراضها لقيامه بتصوير تعديها عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.