قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه
رونالدو 62% وميسي 13%.. استفتاء أعظم كرة ذهبية يكشف مفاجأة تاريخية| تفاصيل مهمة
ماذا يحدث داخل قطاع الكهرباء.. تحركات جديدة واجتماعات متتالية وقرارات مرتقبة
الإليزيه: ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية بعد أعمال الشغب
جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 عناصر من حماس خلال هجمات على غزة
مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غربي باكستان
إنذار جوي اليوم.. تحذيرات من الشبورة والأمطار في القاهرة والمحافظات
البطاطس والبصل.. ومفاجأة بشأن أسعار الخضروات والفاكهة
أجواء باردة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 19 أكتوبر
بتوجيهات رئاسية.. انطلاق «منتدى مصر 2026» اليوم لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المواطن
سيف زاهر: محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وسيعتزل بقميصه
دول الخليج تطالب بضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو ترتيبات تؤثر على أمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات الآسيوية ترتفع واليوان يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات بدعم نمو الاقتصاد الصيني

العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
أ ش أ

ارتفعت معظم العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما استقر الدولار الأمريكي عقب تسجيله خسائر أسبوعية، وسط تقييم المستثمرين بيانات النمو الاقتصادي الصيني التي تجاوزت التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، في وقت ظلت فيه الأسواق حذرة ترقبا لنتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي الصين، ارتفع اليوان إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2022، إذ تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الصينية في السوق المحلية بنسبة 0.1% إلى 6.6816 يوان، كما هبط الدولار أمام اليوان في السوق الخارجية إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وجاء صعود اليوان عقب إعلان بيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 4.4%، ومقارنة بنمو قدره 4.3% في الربع السابق.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 5.5% خلال سبتمبر الماضي، فيما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1%، متجاوزة التوقعات، بما يشير إلى تحسن نسبي في الطلب المحلي.

غير أن استمرار ضعف قطاع العقارات وتراجع الاستثمارات قد يحدان من مكاسب العملة الصينية، إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 20.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2%، بما يعكس استمرار التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي.

وفي بقية أسواق العملات الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% أمام نظيره الأمريكي، مسجلا أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية في المنطقة، كما صعد الوون الكوري الجنوبي، مع تراجع سعر صرف الدولار أمامه بنسبة 0.2%.

وفي اليابان، استقر الدولار قرب مستوى 158 ينا، وسط حذر المستثمرين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية، في ظل اقتراب سعر الصرف من مستويات سبق أن أثارت تحذيرات رسمية.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، وهو ما يبقي اهتمام الأسواق منصبا على توجهات السياسة النقدية اليابانية خلال الفترة المقبلة.

وفي الهند، واصلت الروبية جذب اهتمام المستثمرين بعدما سجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ نحو أربع سنوات، مدعومة بإجراءات اتخذها بنك الاحتياطي الهندي للحد من الطلب على الدولار، إلى جانب تدخله في سوق الصرف الأجنبي.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الروبية بنسبة 0.1% إلى 95.089 روبية، بعدما أنهى تعاملات الجمعة عند 94.96 روبية للدولار. وقد تسهم تدخلات البنك المركزي في الحد من تراجع العملة على المدى القريب، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وخروج تدفقات رأس المال الأجنبي لا يزالان يمثلان ضغوطا محتملة عليها.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.82 نقطة، بعدما تراجع بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية.

وظل المستثمرون حذرين في ظل تقييم احتياجات التمويل المتزايدة لمشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وترقب نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات في وقت أسهم فيه تراجع أسعار النفط عقب الخطوات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات على روسيا في دعم الإقبال على السندات الحكومية.

وفي هذا السياق، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.0525%، وسط متابعة المستثمرين لتطورات أسواق الطاقة والسياسة النقدية واتجاهات الاستثمار العالمي.

العملات العملات الأسيوية سعر العملات الآسيوية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة أعلى كوبري جرجا بسوهاج

ارشيفيه

جنايات المنصورة تقضي بالمؤبد لمتهم بقتل شخص بطعنتين في الصدر والبطن

صورة أرشيفية

فض غشاء بكارتها.. فتاة بسوهاج تستغيث بالداخلية والصحة لاسترداد حقها من طبيب

بالصور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد