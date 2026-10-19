العملات الآسيوية ترتفع واليوان يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات بدعم نمو الاقتصاد الصيني

ارتفعت معظم العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما استقر الدولار الأمريكي عقب تسجيله خسائر أسبوعية، وسط تقييم المستثمرين بيانات النمو الاقتصادي الصيني التي تجاوزت التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، في وقت ظلت فيه الأسواق حذرة ترقبا لنتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي الصين، ارتفع اليوان إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2022، إذ تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الصينية في السوق المحلية بنسبة 0.1% إلى 6.6816 يوان، كما هبط الدولار أمام اليوان في السوق الخارجية إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وجاء صعود اليوان عقب إعلان بيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 4.4%، ومقارنة بنمو قدره 4.3% في الربع السابق.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 5.5% خلال سبتمبر الماضي، فيما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1%، متجاوزة التوقعات، بما يشير إلى تحسن نسبي في الطلب المحلي.

غير أن استمرار ضعف قطاع العقارات وتراجع الاستثمارات قد يحدان من مكاسب العملة الصينية، إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 20.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2%، بما يعكس استمرار التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي.

وفي بقية أسواق العملات الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% أمام نظيره الأمريكي، مسجلا أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية في المنطقة، كما صعد الوون الكوري الجنوبي، مع تراجع سعر صرف الدولار أمامه بنسبة 0.2%.

وفي اليابان، استقر الدولار قرب مستوى 158 ينا، وسط حذر المستثمرين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية، في ظل اقتراب سعر الصرف من مستويات سبق أن أثارت تحذيرات رسمية.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، وهو ما يبقي اهتمام الأسواق منصبا على توجهات السياسة النقدية اليابانية خلال الفترة المقبلة.

وفي الهند، واصلت الروبية جذب اهتمام المستثمرين بعدما سجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ نحو أربع سنوات، مدعومة بإجراءات اتخذها بنك الاحتياطي الهندي للحد من الطلب على الدولار، إلى جانب تدخله في سوق الصرف الأجنبي.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الروبية بنسبة 0.1% إلى 95.089 روبية، بعدما أنهى تعاملات الجمعة عند 94.96 روبية للدولار. وقد تسهم تدخلات البنك المركزي في الحد من تراجع العملة على المدى القريب، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وخروج تدفقات رأس المال الأجنبي لا يزالان يمثلان ضغوطا محتملة عليها.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.82 نقطة، بعدما تراجع بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية.

وظل المستثمرون حذرين في ظل تقييم احتياجات التمويل المتزايدة لمشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وترقب نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات في وقت أسهم فيه تراجع أسعار النفط عقب الخطوات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات على روسيا في دعم الإقبال على السندات الحكومية.

وفي هذا السياق، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.0525%، وسط متابعة المستثمرين لتطورات أسواق الطاقة والسياسة النقدية واتجاهات الاستثمار العالمي.