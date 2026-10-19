مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية

لقى 6 أشخاص، بينهم رضيع، مصرعهم فجر اليوم الاثنين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية شرق بحر إيجة، وذلك إثر اصطدام قارب سريع - كان يستخدم لتهريب مهاجرين - بقارب تابع لخفر السواحل اليوناني أثناء عملية مطاردة جرت في الظلام.

وقالت السلطات اليونانية إنه تم إنقاذ 8 مهاجرين آخرين عقب الحادث الذي وقع على بعد نحو 3.5 ميل بحري قبالة منطقة "أجريليا" في جزيرة ليسبوس، مشيرة إلى عدم ورود بلاغات عن فقدان أشخاص آخرين.

ويعد حادث اليوم الثاني من نوعه هذا العام الذي يتضمن اصطداما مع قارب تابع لخفر السواحل اليوناني، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن القارب السريع غير مساره فجأة واصطدم بقارب الدورية الذي كان يلاحقه، مما أدى إلى سقوط عدد من ركابه في البحر. وقد عثر على أربعة رجال وامرأة ورضيع وقد فارقوا الحياة، بينما نقل الناجون - وهم أربعة رجال وامرأتان وطفلان - إلى المستشفى في جزيرة ليسبوس لتلقي العلاج.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول جنسيات الضحايا أو الناجين.

وتجري السلطات حاليا تحقيقات للكشف عن الملابسات الدقيقة لوقوع الاصطدام.



