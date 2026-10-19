قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الاسكندرية يوجه برفع كفاءة المرافق الحيوية استعدادا للأمطار
كندا: رياح عاتية سرعت انتشار حريق أودى بحياة 4 جنود وأصاب العشرات
لا نريد صهاينة في بلادنا.. هجوم على إسرائيلية داخل متجر في تركيا
اليابان تسعى لحل النزاع الإقليمي مع روسيا بعد 70 عاما من الإعلان المشترك
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان
مسعود علام: دعوة شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة نداءٌ تاريخي لإنقاذ الشعوب وترسيخ السلام
بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية

أرشيفية
أرشيفية

لقى 6 أشخاص، بينهم رضيع، مصرعهم فجر اليوم الاثنين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية شرق بحر إيجة، وذلك إثر اصطدام قارب سريع - كان يستخدم لتهريب مهاجرين - بقارب تابع لخفر السواحل اليوناني أثناء عملية مطاردة جرت في الظلام.

وقالت السلطات اليونانية إنه تم إنقاذ 8 مهاجرين آخرين عقب الحادث الذي وقع على بعد نحو 3.5 ميل بحري قبالة منطقة "أجريليا" في جزيرة ليسبوس، مشيرة إلى عدم ورود بلاغات عن فقدان أشخاص آخرين.

ويعد حادث اليوم الثاني من نوعه هذا العام الذي يتضمن اصطداما مع قارب تابع لخفر السواحل اليوناني، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن القارب السريع غير مساره فجأة واصطدم بقارب الدورية الذي كان يلاحقه، مما أدى إلى سقوط عدد من ركابه في البحر. وقد عثر على أربعة رجال وامرأة ورضيع وقد فارقوا الحياة، بينما نقل الناجون - وهم أربعة رجال وامرأتان وطفلان - إلى المستشفى في جزيرة ليسبوس لتلقي العلاج.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول جنسيات الضحايا أو الناجين.

وتجري السلطات حاليا تحقيقات للكشف عن الملابسات الدقيقة لوقوع الاصطدام.


 

غرق مركب هجرة اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

ديبال اس 05 موديل 2027

ديبال اس 05 الهجين 2027 تباع بهذه المواصفات

شانجان ايدا موديل 2027

مواصفات شانجان ايدا 2027 الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر.. ليب موتور تقدم B03 الكهربائية بهذا السعر عالميا

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد