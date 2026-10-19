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اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يواصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلساته البرلمانية المخصصة لمناقشة طلب تفويض الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها، حال طلب المملكة ذلك، على أن تستمر المناقشات حتى غد الثلاثاء.

ويأتي استئناف المناقشات عقب الجلسة السرية التي عقدها المجلس أمس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والتي شهدت إتاحة الفرصة أمام رؤساء الهيئات البرلمانية لعرض مواقفهم ورؤاهم بشأن الطلب المطروح، في إطار ممارسة المجلس اختصاصاته الدستورية.

وتُعقد هذه الجلسات وفقًا لأحكام المادة (152) من الدستور، التي تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

كما تنظم المادة (130) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود، من خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أكد، خلال اجتماعه، تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الأخوية والاستراتيجية الراسخة بين البلدين، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي، وأن الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية يمثل ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها.

مجلس النواب القوات المسلحة المملكة العربية السعودية الجلسة السرية رئيس مجلس النواب

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