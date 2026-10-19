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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
محمد على

أكد لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي على حصيلة جديدة من الموقوفين ب 350 شخصا في باريس على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات التي عمت مدن فرنسية خلال الأيام الماضية.


 

اجتماع طارئ

يأتي ذلك فيما سيعقد رئيس الوزراء الفرنسي اجتماعاً طارئاً اليوم بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد، والتي أسفرت عن اعتقال الآلاف وإصابة المئات من ضباط الشرطة.

تحولت احتجاجات الطلاب إلى أعمال شغب بسبب غلاء المعيشة في البلاد، مع اشتباكات عنيفة متكررة بين الشرطة والمتظاهرين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاجتماع سيعمل على "حشد الدعم لكل من يمر بأوقات عصيبة".

رفض ماكرون عرض وزير الداخلية لوران نونيز بالاستقالة بعد أعمال الشغب واسعة النطاق للحفاظ على التسلسل القيادي داخل الشرطة وقوات الأمن.


وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إلى الكويت صباح اليوم في زيارة دولة.

وقال في خطاب وجهه إلى الأمة أمس إن فرنسا تشعر "بالغضب والعار" بعد ما وصفه بـ"العنف المروع" في مدن في جميع أنحاء البلاد.


وأصر على أنه "لا يوجد شيء يبرر" أعمال الشغب والنهب والتخريب، وقال إن المسؤولين "سيحاسبون على ما فعلوه".

لكن ماكرون قال إنه لا يجب الخلط بين المتظاهرين الشرعيين والأشخاص الذين تحولوا إلى العنف.

وأقرّ بالقلق العام بشأن تكلفة المعيشة وأسعار الوقود، فضلاً عن مخاوف الشباب بشأن مدارسهم وجامعاتهم ومستقبلهم.


وأضاف ماكرون أنه طُلب من مدعي العموم اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة، مع وعد بإجراء تحقيق "في أسرع وقت ممكن".

يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال ما يقرب من 2000 شخص وسط أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات، والتي شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب وإضرام النار في العديد من المباني المدنية.

وقال وزير الداخلية نونيز إن التحقيقات جارية "لتحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال حتى يتم محاسبتهم أمام المحاكم".

بعد ظهر يوم الأحد، تدخل دونالد ترامب في الاضطرابات، وألقى باللوم في الاضطراب على الهجرة - على الرغم من انتقاد المتظاهرين لارتفاع تكلفة المعيشة وحالة المدارس.

كتب الرئيس الأمريكي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فرنسا تحترق!".

أضاف: بأن الهجرة السبب وراء ذلك، حيث  حطمت هجرة الناس من عالم مختلف تماماً الأمور في فرنسا، أناس يحملون الكراهية في قلوبهم، ذلك البلد العظيم. أغلقوا حدودكم وسيطروا على الوضع قبل فوات الأوان!.


في غضون ذلك، سعى ماكرون إلى إلقاء اللوم في الاضطرابات على جماعات "اليسار المتطرف"، التي اندلعت قبل ستة أشهر من توجه الناخبين الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد.

يأتي ذلك بعد أن تعرض ماكرون، 48 عاماً، وزوجته بريجيت، 78 عاماً، لانتقادات بسبب ظهورهما بمظهر غير مبالٍ بمشاهد الفوضى التي تتكشف بعد أن شوهد الزوجان وهما يستمتعان بحفل سيلين ديون يوم الجمعة بينما اندلعت أعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا.

شبّه أحد المتظاهرين الغاضبين الزوجين بماري أنطوانيت ولويس السادس عشر، ملك فرنسا وزوجته اللذين أُعدما في ثورة 1789.

قالت لينا برنارد، وهي منظمة لمسيرة احتجاجية في باريس: "يبدو أنهم يعتقدون أنه لا توجد مشكلة في أي شيء".

الاحتجاجات 350 رئيس الوزراء الفرنسي ماكرون وزير الداخلية استقالة وزير الداخلية المتظاهرون أسوأ أعمال شغب

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