12 دولة.. الخارجية الأمريكية تصدر تنبيهات أمنية عاجلة لمواطنيها في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تنبيهات أمنية عاجلة في 12 موقعًا في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر، وعمان، واليمن.

وطالبت واشنطن مواطنيها بتوخي اليقظة ومتابعة تحديثات حركة السفر في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

تنبيهات أمنية في الشرق الأوسط



وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى توخي «اليقظة الشديدة»، في ظل ما وصفته ببيئة أمنية معقدة، محذرة من احتمالات إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر.

وأشارت السفارة إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران نفذت هجمات ضد السعودية، شملت مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات كبيرة في حركة السفر، محذرة من أن الأعمال العدائية قد تتصاعد سريعًا وتتجاوز المنطقة المستهدفة حاليًا.

وحثت السفارة الأمريكيين المسافرين من الشرق الأوسط وإليه على متابعة التحديثات الصادرة عن المطارات وشركات الطيران، والاستعداد لاحتمالات الطوارئ ووضع خطط بديلة للسفر.

كما حذرت من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح أمريكية في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.