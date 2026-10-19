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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين على أعتاب الشيخوخة المفرطة.. ثلث السكان فوق الستين بحلول 2035

الصين _ أرشيفية
الصين _ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

من المتوقع أن تتحول العاصمة الصينية بكين إلى مجتمع فائق الشيخوخة بحلول عام 2035، إذ سيبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر نحو ثلث إجمالي السكان، وفقًا لما أوردته صحيفة بكين ديلي الرسمية.

بكين تتحول إلى مجتمع فائق الشيخوخة بحلول 2035.. ثلث السكان فوق سن الستين


وجعل صناع السياسات في الصين التخطيط السكاني جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، فيما تواجه الحكومة هذا العام تكلفة محتملة إجمالية تبلغ نحو 180 مليار يوان، أي ما يعادل 26.92 مليار دولار، لدعم معدلات المواليد، وفقًا لتقديرات رويترز.


وذكرت صحيفة بكين ديلي، يوم السبت، أن واحدًا من كل ثلاثة من سكان العاصمة الصينية سيبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر بحلول عام 2035.


وأضافت الصحيفة أن عدد المقيمين الدائمين في بكين ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر وصل إلى 5.29 مليون شخص في نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي سكان المدينة.


وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة المدينة تكثف جهودها لتقديم الدعم لكبار السن، بما في ذلك زيادة قيمة المعاش التقاعدي الأساسي.


ويتراجع عدد سكان الصين منذ عام 2022، في ظل تسارع وتيرة الشيخوخة، الأمر الذي يعقّد خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي والحد من الديون، في وقت يستعد فيه مئات الملايين من الأشخاص لمغادرة سوق العمل، بينما تواجه موازنات المعاشات التقاعدية ضغوطًا متزايدة بالفعل.

ويرى خبراء في علم السكان والاقتصاد أن انخفاض عدد الأطفال في الوقت الراهن قد يؤدي إلى تراجع عدد الأسر وتباطؤ نمو الاستهلاك على المدى الطويل.

الصين بكين عدد سكان الصين

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