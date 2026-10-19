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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار الحكومة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البنزين
البنزين
أمل مجدى

قررت لجنة التسعير الإبقاء على سعر البنزين والمواد البترولية دون تعديل أو تغيير في ضوء مراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائى وأهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر ٢٠٢٦ مقارنة بالربع السابق.

وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث راجعت اللجنة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذاً في الاعتبار تطورات اسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها فى ضوء هذه المحددات.


أسعار البنزين اليوم

استقرت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود عند مستوياتها المعلنة، دون تطبيق أي زيادة جديدة، وفقًا لما أكدته وزارة البترول.

وجاءت الأسعار الحالية للوقود على النحو التالي:

  • سعر بنزين 95 اليوم: 24 جنيهًا للتر.
  • سعر بنزين 92 اليوم: 22.25 جنيه للتر.
  • سعر بنزين 80 اليوم: 20.75 جنيه للتر.
  • سعر السولار اليوم: 20.50 جنيه للتر.

ويتابع أصحاب السيارات تطورات الأسعار بصورة مستمرة، خاصة أن تكلفة الوقود تمثل أحد البنود الأساسية في نفقات تشغيل المركبات الخاصة ووسائل النقل المختلفة.

سعر السولار اليوم في محطات الوقود

استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه، وفقًا للأسعار الرسمية الحالية، دون تسجيل أي تغيير جديد.

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

إلى جانب متابعة أسعار البنزين اليوم في مصر، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار أسطوانات البوتاجاز، سواء المستخدمة في المنازل أو الأنشطة التجارية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

تضمنت الأسعار المعلنة لمنتجات الوقود أيضًا غاز تموين السيارات، الذي يتراوح سعره، وفقًا للبيانات الواردة، بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ويستخدم الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا في عدد من السيارات، ما يجعل سعره أحد العناصر التي يهتم بها أصحاب المركبات العاملة بالغاز.


البترول تنفي وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز

ونفت وزارة البترول بصورة قاطعة صحة الأنباء المتداولة عن وجود أزمة في توافر الأسطوانات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وشددت على عدم وجود أزمة في عمليات الإمداد، في رد على ما أثير بشأن نقص الأسطوانات في بعض المناطق.
 

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