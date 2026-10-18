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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة البترول تُحذّر من إعلانات توظيف وهمية وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عنها

وزارة البترول
وزارة البترول
أمل مجدى

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلانات عن وظائف شاغرة بالوزارة، وتؤكد أن هذه الإعلانات وهمية ومضللة، ولم تصدر عن الوزارة أو عبر أي من صفحاتها ومنصاتها الرسمية، وأن استخدام اسم الوزارة في نشرها لا يمنحها أي مصداقية.
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات أو التعامل مع الجهات والأشخاص القائمين على نشرها، وتحذر من مشاركة أي بيانات أو مستندات شخصية، أو تحويل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، مقابل التقديم للوظائف المزعومة، تجنبًا للوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.


وشدّدت الوزارة على أن استغلال اسم الوزارة في نشر إعلانات توظيف غير حقيقية وتضليل المواطنين أمر لن يتم التهاون معه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عن نشر هذه الإعلانات وانتحال اسم الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم تداول هذه الإعلانات أو إعادة نشرها، مع ضرورة الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية للوزارة، وعدم الاعتداد بأي إعلانات توظيف مجهولة المصدر.

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