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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: تثبيت أسعار الوقود في ضوء مراجعة سعر الصرف وخام برنت

البترول
البترول
أ ش أ

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير، وذلك بعد مراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026.

وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، أنها راجعت أهم المحددات، وفي مقدمتها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت مقارنة بالربع السابق، واتخذت قرارها في ضوء تلك المحددات.

وأشارت إلى أن قرارها جاء في إطار قرار مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث عكفت اللجنة على مراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية.

وأضافت اللجنة أنها أخذت في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، لتتخذ قرارها النهائي بتثبيت الأسعار.

لجنة التسعير منتجات البترولية تعديل

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