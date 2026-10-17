قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر ينعى تلميذًا توفي في حادث مأساوي بمعهد دنوشر الابتدائي بالغربية
زيلينسكي يكشف أزمة ستارلينك: قيود أمريكية تعطل أنظمة اعتراض أوكرانية.. وأوروبا بلا أعطال
موعد رمضان 2027 في مصر.. رؤية الهلال وأول أيام الصيام
أبو العينين: مصر سند أشقائها.. و رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة
من ليفربول إلى طرابزون.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية
انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة
خلال لقائه الوزير عبدالعاطي.. عراقجي: إيران تتمسك بالدبلوماسية والسلام وخفض التوتر
لو نسيت الكمبيوتر شغال.. اعرف إزاي تقفله أو تعيد تشغيله من موبايل أندرويد
رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية
تركي آل الشيخ: السعودية ومصر جناحا الأمة.. وحبنا للرئيس السيسي ليس من فراغ
بني سويف.. ضبط محطة وقود جمعت 17 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء
بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار البنزين والسولار بعد قرار الدولة حول المواد البترولية

أسعار البنزين
أسعار البنزين
قسم الخدمات

​في ظل متابعة مستمرة للأسواق المحلية والعالمية، قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة دقيقة للمحددات الأساسية المتحكمة في آليات التسعير التلقائي. 

وقد شملت هذه المراجعة رصد التغيرات في أسعار الصرف، فضلاً عن تتبع متوسط سعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو وحتى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق.  

أسعار البنزين والسولار اليوم

​تفاصيل القرار وخلفياته

​الإبقاء على الأسعار الحالية: أسفرت مراجعة اللجنة عن قرار استراتيجي يقضي بالإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي دون أي تعديل أو تغيير.  

​عودة عمل اللجنة: يأتي هذا القرار في إطار الجهود التنظيمية لعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بناءً على قرار مجلس الوزراء.  

ارتفاع تكلفة الواردات يدفع كينيا لزيادة أسعار البنزين والديزل

​دراسة المعطيات الاقتصادية: راجعت اللجنة كافة التطورات المحلية والدولية المؤثرة بشكل مباشر على المعادلة السعرية، إلى جانب أخذ تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وما تم اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية بعين الاعتبار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين.  

​قائمة أسعار بيع المنتجات البترولية الحالية

و​في ضوء قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير، تستقر أسعار بيع المنتجات البترولية في محطات الوقود على النحو التالي:

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
  • ​بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر
  • ​بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
  • ​بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
  • ​السولار: 20.50 جنيهًا للتر

​أهداف وأبعاد قرار التثبيت

و​يعكس قرار تثبيت أسعار المواد البترولية حرص الدولة على التوازن المالي والاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين قدر الإمكان، مع الحفاظ على استقرار توفير المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة دون هزات أو انقطاع.

اسعار البنزين اليوم

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

وواجه القانون من يقوم بالتلاعب في أسعار المواد البترولية بالحبس والغرامة، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

ونصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

اسعار البنزين اليوم

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز عتبة 4.50 دولار وسط مخاوف من تعطل إمدادات

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

أسعار البنزين والسولار اليوم

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى. 

أسعار البنزين أسعار السولار لجنة التسعير المواد البترولية أسعار البنزين اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

دعاء الفجر للرزق

أفضل دعاء الفجر للرزق المستجاب وجلب المال والبركة وتيسير الأمور

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ترشيحاتنا

الصحفية الأمريكية

نتنياهو يدين اعتداء مستوطنين على صحفية أمريكية في الضفة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني خفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي

ترامب ونظيره الأوكراني

تقارير: الخلاف بين ترامب وزيلينسكي يهدد الدعم لـ كييف

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد