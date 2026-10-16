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بعد قرار الحكومة بالتثبيت.. كيف يعاقب القانون المتلاعبين في أسعار البنزين والسولار
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد قرار الحكومة بالتثبيت.. كيف يعاقب القانون المتلاعبين في أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار
محمد الشعراوي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على الأسعار الحالية دون تعديل أو تغيير، وذلك بعد مراجعة المحددات المؤثرة على آلية التسعير، وفي مقدمتها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، مع الأخذ في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًا والإجراءات السعرية المتخذة خلال الفترة الماضية.

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

وواجه القانون من يقوم بالتلاعب في أسعار المواد البترولية بالحبس والغرامة، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

نصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى. 

أسعار البنزين والسولار لجنة التسعير التلقائي وزارة البترول عقوبة التلاعب في أسعار البنزين أسعار البنزين

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