البترول: مجمع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستثمارات 1.5 مليار دولار

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيجلوب»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك» الإماراتية، الخطط المبدئية لإقامة مجمع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار، وطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا من أسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، مع استهداف بدء الإنتاج التجاري عام 2031.

يأتي المشروع في إطار التوجه نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات التعدينية المصرية، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وإقامة مشروعات صناعية متكاملة تحقق أقصى استفادة من الخامات الطبيعية، وتدعم زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأكد بدوي أهمية المشروع باعتباره فرصة لتعزيز التكامل بين قطاع التعدين والصناعات التحويلية، وتحويل الخامات التعدينية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية أعلى، مشددًا على أهمية استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لتقييم المشروع ومتطلباته.

ووجّه بالتنسيق بين شركة «فيرتيجلوب» وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وقطاع التعدين المصري لتحديد مصادر خام الفوسفات المتاحة، وتقييم إمكانات تأمين احتياجات المشروع من الخامات على المدى الطويل، إلى جانب استكمال الدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا المستخدمة، واحتياجات الطاقة، والبنية التحتية اللازمة لإقامة المجمع.

من جانبه، استعرض أحمد الحوشي التصور المبدئي للمشروع، موضحًا أنه يستهدف إقامة مجمع متكامل لإنتاج أسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم بطاقة 1.3 مليون طن سنويًا، باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار، مع استهداف بدء الإنتاج التجاري عام 2031.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على استكمال دراسة الجدوى بالتعاون مع الجهات الاستشارية، وأن ضمان إمدادات طويلة الأجل من خام الفوسفات يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لاستكمال تقييم المشروع، إلى جانب دراسة فرص التكامل بين إنتاج الأحماض الفوسفاتية وتصنيع الأسمدة النهائية، والاستفادة من توافر الأمونيا والبنية الصناعية القائمة في مصر.

وتناول اللقاء أهمية تسريع تبادل البيانات الفنية والجيولوجية والتجارية، واستكمال الترتيبات اللازمة لدراسة اتفاقات توريد خام الفوسفات، بما يدعم تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد متطلبات تنفيذه.

وبحث الجانبان فرص توطين إنتاج محلول «AdBlue» المستخدم في الحد من الانبعاثات الضارة للمركبات، بالاستفادة من الإنتاج المحلي لليوريا.

واستعرض رئيس الشركة مقترح إنتاج محلول اليوريا المائي ADBlue المستخدم في المركبات المزودة بأنظمة المعالجة الانتقائية للعادم، والتي تسهم في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين وتحسين جودة الهواء، مع إمكانية الاستفادة من توافر اليوريا محليًا في دراسة فرص توطين إنتاج المحلول وتوسيع استخداماته.

وأكد الوزير أهمية دراسة المقترح فنياً واقتصادياً، وتحديد متطلبات الإنتاج والتطبيقات المستهدفة، تمهيدًا لتقييم جدواه وتحديد الخطوات المناسبة للمضي فيه.