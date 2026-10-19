زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

كشفت هدير العقاد، زوجة بطل المصارعة كرم جابر، عن جوانب من شخصيته وحياته الخاصة، مؤكدة أنه يتمتع بطباع هادئة وشخصية لينة، رغم الصورة التي قد يعكسها مظهره وطبيعة عمله في رياضة المصارعة.

وقالت هدير العقاد، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر"، إنها كانت تشعر بالخوف منه في بداية علاقتهما، قبل أن تكتشف أنه شخص هادئ ولين في التعامل، وهو ما غيّر انطباعها عنه بمرور الوقت.

اهتمامه المستمر بعالم المصارعة

وتابعت أن كرم جابر شخصية مختلفة، مشيرة إلى أن الرياضة تحتل مكانة أساسية في حياته، وأنه يرتبط بها بشكل كبير، وهو ما يعكس طبيعة مسيرته الرياضية واهتمامه المستمر بعالم المصارعة.