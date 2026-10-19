كرم جابر: عدت للمصارعة في 2024.. البطل الحقيقي يواجه الصعاب ولا يهرب منها

أكد كرم جابر، بطل العالم للرواد في المصارعة، عودته إلى ممارسة المصارعة عام 2024، بعد فترة من الابتعاد عن المنافسات، مشيرًا إلى أنه شارك في بطولة العالم للرواد، في خطوة تعكس استمراره في ممارسة الرياضة وشغفه باللعبة.

وقال جابر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه خاض 4 لقاءات خلال مشاركته في بطولة العالم للرواد، مؤكدًا أن المصارعة من الرياضات التي تتطلب مواصفات بدنية خاصة، إذ يجب أن يتمتع المصارع بجسم متناسق وقدرات بدنية تتناسب مع متطلبات اللعبة، لافتًا إلى تميزه في منافسات الأوزان الثقيلة.

الحفاظ على اللياقة البدنية

وتابع بطل العالم للرواد أن الوصول إلى المستوى الاحترافي في المصارعة يتطلب الالتزام بالتدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية، إلى جانب امتلاك الإرادة والقدرة على مواجهة التحديات التي تعترض طريق الرياضي خلال مسيرته.