البطل الحقيقي يواجه التحديات.. كرم جابر ينتقد هروب اللاعبين للخارج

انتقد كرم جابر، بطل العالم للرواد في المصارعة لجوء بعض اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية إلى السفر للخارج هربًا من الصعوبات التي تواجههم، معتبرًا أن هذا التصرف ليس الحل الأمثل للتعامل مع التحديات.

وقال جابر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن البطل الحقيقي هو من يمتلك الإرادة لمواجهة الصعاب والاستمرار في السعي نحو تحقيق أهدافه، موضحًا أن تجاوز العقبات يتطلب الصبر والعمل الجاد وعدم الاستسلام، بينما قد يؤدي اختيار الطريق الأسهل إلى تفويت فرص مهمة للتطور وتحقيق الإنجازات.

قوة الإرادة والإصرار

وتابع أن صناعة الأبطال لا تقتصر على امتلاك الموهبة والقدرات البدنية فحسب، بل تعتمد أيضًا على قوة الإرادة والإصرار والقدرة على مواجهة التحديات، وهي عوامل أساسية في تحقيق النجاح والاستمرار في المنافسة الرياضية