حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان

التهم حريق غابات أكثر من 3 هكتارات من الأراضي في منطقة باريتو كوالا بإقليم كاليمانتان الجنوبية في إندونيسيا، مساء أمس الأحد، مهددًا منازل السكان وخطوط الكهرباء القريبة، وسط استمرار جهود فرق الطوارئ لمنع امتداد النيران.

وأفادت السلطات المحلية أن ألسنة اللهب كانت لا تزال مشتعلة حتى الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، على مسافة تتراوح بين 100 و200 متر من الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة بانجارماسين بمنطقة بانوا أنام شمالي الإقليم.

في سياق متصل، سجلت منطقة باريتو كوالا مستويات خطرة من تلوث الهواء، إذ بلغت تركيزات الجسيمات الدقيقة "بي إم 2.5" نحو 307 ميكروجرامات لكل متر مكعب، وفق بيانات رصد وزارة البيئة الإندونيسية.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث في كاليمانتان الجنوبية بتسجيل 467 حريقا للغابات والأراضي في باريتو كوالا حتى 14 أكتوبر الجاري، طالت مساحة إجمالية بلغت 3276.82 هكتار.



