"الدولية للهجرة" : ما يقرب من 3.6 مليون شخص ما زالوا نازحين داخليا في أوكرانيا

حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن ما يقرب من 3.6 مليون شخص لا زالوا نازحين داخليا في جميع أنحاء أوكرانيا، في حين عاد ما يقدر بنحو 3.8 مليون شخص إلى أماكن إقامتهم بعد النزوح منذ فبراير 2022 .. مشيرة إلى أن الأوكرانيين الذين عادوا إلى ديارهم بعد الفرار من الحرب يواجهون خطر النزوح مجددا هذا الشتاء.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المنظمة أن الأضرار التي لحقت بالمساكن، والهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة، وارتفاع تكاليف التدفئة التي تفوق القدرة المالية، تترك الأسر أمام خيارات محدودة للغاية.

ووفقا لأحدث النتائج التي توصلت إليها المنظمة، فإن النية لمغادرة البلاد مجددا هي الأعلى بين أولئك الذين عادوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقد تحققت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا من مقتل ما لا يقل عن 328 مدنيا وإصابة 2,105 آخرين خلال شهر سبتمبر في أوكرانيا، مما يجعل إجمالي عدد القتلى والمصابين أعلى بنسبة 85% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأوضحت البعثة أن الإصابات وقعت في 22 منطقة أوكرانية بالإضافة إلى العاصمة كييف، التي سُجل فيها وحدها إصابات في صفوف المدنيين خلال 22 يوما من أصل 30 يوما، وهو معدل تكرار يفوق ما سُجل في أي شهر آخر منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت البعثة إلى أن هذا الاتجاه المتمثل في ارتفاع أعداد الإصابات بين المدنيين قد استمر خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقالت رئيسة البعثة" دانييل بيل" إن "الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر كانا من أكثر الفترات صعوبة بالنسبة للمدنيين منذ سنوات"، مشيرة إلى أن استهداف البنية التحتية للكهرباء والتدفئة سيؤدي حتما إلى معاناة كبيرة للسكان المدنيين.



