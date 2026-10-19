كندا: رياح عاتية سرعت انتشار حريق أودى بحياة 4 جنود وأصاب العشرات

أعلنت السلطات الكندية اليوم /الإثنين/ أن رياحًا عاتية أسهمت في الانتشار السريع لحريق أعشاب اندلع في قاعدة "واينرايت" العسكرية بإقليم ألبرتا، وأسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة العشرات، بينهم 19 في حالة حرجة.

وأوضح مسؤولون - خلال مؤتمر صحفي اليوم - أن الحريق بدأ باشتعال بطيء للأعشاب في منطقة مخصصة للتدريب العسكري، نحو الساعة الرابعة مساء أمس الأول، قبل أن تؤدي الرياح التي بلغت سرعتها 96 كيلومترا في الساعة إلى تسارع انتشار النيران، التي قطعت مسافة كيلومتر واحد خلال ما بين 30 و60 ثانية.

وقال الجنرال وايد روتلاند، قائد الفرقة الكندية الأولى، إن الانتشار المفاجئ والسريع للنيران كان حدثا غير معتاد، مؤكدًا أنه لم يشهد شيئا مماثلا من قبل.

وأضاف المسئولون أن 85 جنديًا من الكتيبة الثالثة التابعة لفوج المشاة الخفيفة الأميرة باتريشيا كانوا يشاركون في تدريبات قتالية مكثفة باستخدام ذخيرة حية عند اندلاع الحريق، استعدادًا لنشرهم في لاتفيا، حيث تنفذ القوات الكندية أكبر عملياتها العسكرية خارج البلاد.

وأسفر الحريق عن وفاة رقيب و3 جنود، فيما يتلقى 39 مصابًا العلاج بالمستشفيات .. وأشارت رئيسة وزراء إقليم ألبرتا دانييل سميث إلى أن عددًا من المصابين سيحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة ومكثفة لأسابيع أو أشهر.