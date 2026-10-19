عامر العمايرة يوضح الموقف القانوني من الاستماع لمحادثات غرفة الـVAR

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه لا يوجد ما يُلزم اتحاد الكرة المصري بالموافقة على الاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو «VAR»، من الناحية اللائحية.

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وأوضح العمايرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا توجد نصوص في لائحة مسابقات اتحاد الكرة أو لائحة مسابقات رابطة الأندية تنص على إتاحة الاستماع إلى محادثات غرفة الـVAR.

وأشار إلى أن النادي الأهلي سبق أن طالب خلال الموسم الماضي بالاستماع إلى هذه المحادثات، إلا أن أي نادٍ آخر لم يساند مطالبه، كما لم تدعم الأندية فكرة إدراج نصوص لائحية تنظم هذا الأمر.