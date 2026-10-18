طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غداً، الاثنين، طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى غداً في القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

حالة الطرق والشبورة المائية

تتكون الشبورة المائية في الفترة من (4:00 إلى 8:00 صباحاً) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

خريطة تساقط الأمطار

أمطار خفيفة إلى متوسطة: تتواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة متفرقة: توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتوجد احتمالية لامتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حركة الرياح

ينشط الهواء أحياناً على مناطق متفرقة من أغلب الأنحاء، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (30 إلى 35) كم/ساعة على فترات متقطعة.