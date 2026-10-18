هيئة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وتؤكد استمرار الأجواء الخريفية طوال الأسبوع

توقعت المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم أن تشهد البلاد غدًا الاثنين أجواء خريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية ولكن بمعدلات أقل من الفترات الماضية.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن فرص سقوط الأمطار ستكون في أغلبها خفيفة، وقد تكون متوسطة أحيانا نتيجة وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلا أنه ليس متعمقا بصورة كبيرة لكنه سيساعد على استمرار فرص سقوط الأمطار في المناطق الساحلية.

وأضافت "أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدا ستسجل 27 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى في محافظتي الأقصر وأسوان بين 33 و34 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما يكون حارا في جنوب الصعيد".

وأوضحت أن الأجواء ستختلف خلال فترات الليل، إذ يسود إحساس بالبرودة مع غياب أشعة الشمس وتصبح الأجواء مائلة للبرودة بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر لاسيما في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل في القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 17 و18 درجة مئوية، بينما تسجل في المدن الجديدة ما بين 16 و17 درجة مئوية، مؤكدة أهمية الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أفادت بأنها ستتركز على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الدلتا وشمال الوجه البحري وبعض مناطق سيناء وخليج السويس، حيث قد تكون متوسطة أحيانا مع نسب حدوث تصل إلى 30% في بعض المناطق.

وقالت "إن هناك فرصا ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد هذه الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى ولكن بنسب حدوث لا تتجاوز 10%".

ولفتت إلى وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، وهو ما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وتابعت أن الشبورة المائية تبدأ في التأثير على الرؤية الأفقية بصورة ملحوظة اعتبارا من الساعة 4 فجرا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحا.. مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال هذه الفترة.

وأكدت غانم استمرار الأجواء الخريفية على مدار الأسبوع الجاري، دون تغيرات كبيرة في قيم درجات الحرارة إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و29 درجة مئوية خلال فترات النهار، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة ليلا.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية لكنها لا تمثل حالة مطرية قوية تستدعي القلق على السواحل المطلة على البحر المتوسط أو شمال الدلتا، موضحة أن شدتها ستختلف من يوم إلى آخر.

ونصحت المواطنين باختيار الملابس الخريفية المناسبة، وتجنب ارتداء الملابس الثقيلة بصورة مبالغ فيها خلال هذه الفترة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، فضلا عن القيادة بهدوء وحذر على الطرق، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.