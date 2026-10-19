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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الاسكندرية يوجه برفع كفاءة المرافق الحيوية استعدادا للأمطار

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية، الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة المرافق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قام حي ثان المنتزة، بمتابعة الأعمال خاصة بإنشاء خط شنايش أمطار جديد في امتداد طريق ملك حفني أمام عزبة الرحامنة بالظهير الريفي للحي لتصريف وازاحة تجمعات مياه الأمطار لتسهيل حركة المشاه وعدم تكدس السيارات.

كما تابعت إدارات الحي، تصريف تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، حيث تم كسح مياة الأمطار بشوارع ملك حفني السياحي وعدد من الشوارع المتفرعة من كورنيش أبوقير ومصطفى كامل، وتحقيق السيولة المرورية.

وقام حي غرب بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بمعالجة هبوط أرضي بشارع السيد عبد الكريم بكرموز بدائرة الحي، حيث تم إحلال وتجديد فرعه صرف صحي بطول حوالي 35 م وتغير فرعات المنازل عليها وكذلك إصلاح خط مياه 4 بوصه واخر 12 بوصه، والتمهيد لوضع الأسفلت وإعادة الشئ لأصله، مع تنفيذ حملات نظافة وتجريف ورفع مخلفات من شارعي ابن طولون والمشهور لفتح الطرق، و متابعة قيام شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بأعمال النظافة وكنس وتجريف ورفع الأتربة وتجويد الشوارع ورفع مراكز تجمعات القمامة بنطاق الحي.

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