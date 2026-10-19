قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس بسبب الاحتجاجات
ضغط على معتمد جمال للعفو عن ناصر منسي في الزمالك
قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها
الرئيس الفرنسي يصل إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية
الأرصاد تحسم الجدل بشأن استمرار الأمطار.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
واشنطن بوست تفضح تصاعد عنف المستوطنين.. مصورة صحفية تروي تفاصيل الاعتداء عليها بالضفة
تهديد بوجود قنبلة يجبر طائرة متجهة من تل أبيب إلى فيينا على الهبوط في بلغاريا
برنامج ⁠الأغذية العالمي: صرنا مجبرين على شطب نصف مليون في غزة
النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها
عام كامل من التيسير.. التأمين الصحي يخفف معاناة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة
حسام حسن يطلع على فيديوهات يونس إبراهيم.. والترتيب مع اتحاد الكرة لإنهاء أوراق انضمامه
الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأكثر من 75 ألف سلة غذائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يمتد إلى إقليم ثامن مع تجاوز الوفيات 4500 حالة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

 أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية امتداد تفشي فيروس إيبولا إلى إقليم نورد أوبانجي شمالي البلاد، ليصل إجمالي الأقاليم المتضررة إلى ثمانية، وسط تسارع انتشار المرض وتجاوز أعداد الوفيات 4500 حالة منذ إعلان التفشي في منتصف مايو الماضي.

وسجلت وزارة الصحة حالتين جديدتين في الإقليم الواقع على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى، إحداهما انتهت بالوفاة، مشيرة إلى أن المصابين رجلان في العشرينيات من العمر، ويقيمان في منطقة وابيندا الصحية.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في التفشي الحالي 9400 حالة على الأقل، فيما امتد الفيروس إلى دول مجاورة، بينها كينيا التي سجلت الحالة السابعة يوم السبت، بينما أعلنت أوغندا خلوها من المرض.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، محمد يعقوب جنابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية: إن بؤر التفشي تشهد تراجعًا في بعض المناطق، لكن الانتشار الجغرافي للمرض يتسع، مشيرًا إلى أن إقناع المصابين بالتوجه إلى المرافق الصحية يمثل أحد أبرز التحديات، إذ تقع بعض الوفيات داخل المجتمعات المحلية خارج المستشفيات.

ولا يزال إقليم إيتوري شرقي الكونغو بؤرة التفشي الرئيسية، إذ يستحوذ على نحو ثلاثة أرباع الحالات المؤكدة، فيما تأثرت 66 منطقة صحية بالمرض.

وفي محاولة للحد من انتقال العدوى، أعلنت السلطات في إقليم كيفو الشمالي فرض قيود لمدة أسبوع، اعتبارًا من اليوم الاثنين، على دخول القادمين من إيتوري، إلى جانب تقييد أعداد الركاب في السيارات والدراجات النارية وتعليق التجمعات العامة الكبرى.

ويرتبط اتساع التفشي، الناجم عن فيروس بونديبوجيو النادر، بحركة النزوح السكاني والعنف المسلح وضعف الثقة في الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، في وقت لا يتوفر فيه لقاح أو علاج معتمد لهذا النوع من الفيروس.

إيبولا الكونغو تفشي الإيبولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

داليا إبراهيم

«ملهاش يد في الموضوع».. داليا إبراهيم تكشف حقيقة اعتزالها بسبب حنان ترك

ترشيحاتنا

خلال الفعالية

هيئة الطاقة الذرية تستضيف مهمة الوكالة الدولية حول تقييم قدرات الدعم الفني والعلمي بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي

الجناح المصري المُشارك في المعرض

السياحة والآثار تشارك في معرض «IMEX America 2026» بالولايات المتحدة الأمريكية

التضامن الاجتماعى

التضامن: الموافقة على 1,828 منحة بقيمة 13 مليار جنيه خلال 2025-2026

بالصور

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد