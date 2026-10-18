قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني
رسائل قصر الاتحادية.. قراءة في اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتضامن مصر المطلق مع السعودية
رئيس الإمارات يبحث مع وزير الدفاع السعودي تعزيز علاقات التعاون المشتركة
فرنسا تجدد ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية المدنيين والبنى التحتية
أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الحوثيين.. صواريخهم مداها يتجاوز 2000 كيلومتر وتهدد المنطقة
قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها
فجر اليمن.. 24 صاروخًا ومقذوفًا يستهدف السكان في مأرب خلال 72 ساعة والتصعيد يتواصل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. منال إمام
د. منال إمام
د. منال امام

 السياحة ليست مجرد رحلة يقضي فيها الزائر أيامًا بين المعالم التاريخية والشواطئ الجميلة، وليست أهميتها محصورة في عدد السائحين الذين تستقبلهم الدولة أو حجم الإيرادات التي تحققها، فخلف كل زيارة فرصة لبناء صورة ذهنية، وخلف كل تجربة سياحية إمكانية لخلق علاقة إنسانية وثقافية، وخلف كل مورد سياحي قدرة كامنة يمكن توظيفها في دعم الاقتصاد، وتعزيز الحضور الدولي، وتوسيع دوائر التأثير، ومن هنا، تكتسب السياحة بُعدًا يتجاوز حدود النشاط الاقتصادي، لتصبح إحدى الأدوات التي تستطيع الدولة من خلالها خدمة مصالحها الوطنية وتعزيز أمنها القومي.


وتنبع أهمية هذا البُعد من حقيقة أن الأمن القومي لم يعد يرتبط بالقوة العسكرية وحدها، بل أصبح يتأثر أيضًا بقدرة الدولة على حماية اقتصادها، وصون هويتها، وتعزيز مكانتها الدولية، وبناء علاقات مستقرة مع محيطها، وامتلاك القدرة على مواجهة الأزمات والتكيف مع التحولات، وفي هذا السياق، تبرز السياحة باعتبارها مجالًا تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية والأمنية، بما يجعلها موردًا استراتيجيًا قابلًا للتحول إلى قوة ناعمة إذا أُحسن توظيفه.


السياحة.. حين تتحول الموارد إلى أدوات للتأثير
تمتلك الدول موارد سياحية متنوعة، فهناك ما يرتبط بالتاريخ والحضارة، وما يتصل بالطبيعة والموقع الجغرافي، وما يستند إلى التراث الثقافي، وما يقوم على السياحة العلاجية والبيئية والترفيهية. غير أن امتلاك هذه الموارد لا يعني بالضرورة القدرة على تحويلها إلى نفوذ أو مكاسب وطنية، فالفارق الحقيقي لا يكمن في حجم الموارد وحده، وإنما في كيفية إدارتها، وربطها بأهداف الدولة، وتكامل الجهود التي تُبذل لتقديمها إلى العالم.


فالموقع الأثري، على سبيل المثال، ليس مجرد شاهد على الماضي، إنه فرصة لتعريف الشعوب بتاريخ الدولة وإسهامها في الحضارة الإنسانية، والمهرجان الثقافي ليس نشاطًا ترفيهيًا فحسب، بل مساحة للحوار والتواصل وبناء جسور التفاهم. أما المحميات الطبيعية والمقاصد البيئية، فيمكن أن تعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها وتحقيق التنمية المستدامة. وحين تتكامل هذه العناصر في رؤية واضحة، تصبح السياحة وسيلة لتقديم الدولة إلى العالم من خلال تجربة حية، لا من خلال الخطاب الرسمي وحده.


وهنا تظهر القوة الناعمة في معناها العملي، أي قدرة الدولة على جذب الآخرين والتأثير في تصوراتهم واتجاهاتهم من خلال ما تمتلكه من جاذبية ثقافية وحضارية وإنسانية، وما تقدمه من تجارب وقيم وصور إيجابية، فالسائح الذي يزور دولة ما لا يتلقى معلومات عنها فقط، بل يكوّن انطباعًا من خلال تعامله مع مجتمعها، ومشاهدته لمعالمها، واختباره لجودة خدماتها، وشعوره بالأمان والترحيب، وقد تنتقل هذه التجربة إلى دوائر أوسع عبر العلاقات الشخصية والإعلام والمنصات الرقمية، فتسهم في تشكيل صورة الدولة لدى مجتمعات أخرى.


لكن هذه القوة لا تُبنى بالدعاية وحدها، إذ تتوقف مصداقيتها على التوافق بين الصورة التي تسعى الدولة إلى تقديمها والواقع الذي يعيشه الزائر، فحسن الاستقبال، واحترام التنوع الثقافي، وجودة الخدمات، وسهولة الحركة، والشفافية في التعامل، عناصر تمنح الرسالة السياحية صدقيتها، وتجعل التأثير أكثر استدامة.


وفي النهاية، لا تُقاس القيمة الاستراتيجية للسياحة بما تتركه في خزائن الدولة وحدها، بل أيضًا بما تبنيه من علاقات، وما تعززه من ثقة، وما تتيحه من فرص للتعاون، وما تضيفه إلى قدرة المجتمع على التنمية والصمود، فالمعلم الحضاري الذي يُصان، والتجربة الإنسانية التي تترك انطباعًا طيبًا، والشراكة الدولية التي تنشأ حول التراث والثقافة، والاستثمار الذي يخلق فرص العمل، كلها عناصر قد تتكامل لتصنع قيمة تتجاوز حدود القطاع السياحي نفسه.

السياحة الإيرادات دعم الاقتصاد النشاط الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

عزة لبيب

عزة لبيب عن اتجاه الفنانين لـ تيك توك من أجل التربح: متعلموش بظروف الناس

منى زكى

منى زكي تغادر مهرجان الجونة بعد تكريمها

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف»

فلسطين حاضرة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان «دي-كاف»

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

المزيد