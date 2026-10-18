د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

السياحة ليست مجرد رحلة يقضي فيها الزائر أيامًا بين المعالم التاريخية والشواطئ الجميلة، وليست أهميتها محصورة في عدد السائحين الذين تستقبلهم الدولة أو حجم الإيرادات التي تحققها، فخلف كل زيارة فرصة لبناء صورة ذهنية، وخلف كل تجربة سياحية إمكانية لخلق علاقة إنسانية وثقافية، وخلف كل مورد سياحي قدرة كامنة يمكن توظيفها في دعم الاقتصاد، وتعزيز الحضور الدولي، وتوسيع دوائر التأثير، ومن هنا، تكتسب السياحة بُعدًا يتجاوز حدود النشاط الاقتصادي، لتصبح إحدى الأدوات التي تستطيع الدولة من خلالها خدمة مصالحها الوطنية وتعزيز أمنها القومي.



وتنبع أهمية هذا البُعد من حقيقة أن الأمن القومي لم يعد يرتبط بالقوة العسكرية وحدها، بل أصبح يتأثر أيضًا بقدرة الدولة على حماية اقتصادها، وصون هويتها، وتعزيز مكانتها الدولية، وبناء علاقات مستقرة مع محيطها، وامتلاك القدرة على مواجهة الأزمات والتكيف مع التحولات، وفي هذا السياق، تبرز السياحة باعتبارها مجالًا تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية والأمنية، بما يجعلها موردًا استراتيجيًا قابلًا للتحول إلى قوة ناعمة إذا أُحسن توظيفه.



السياحة.. حين تتحول الموارد إلى أدوات للتأثير

تمتلك الدول موارد سياحية متنوعة، فهناك ما يرتبط بالتاريخ والحضارة، وما يتصل بالطبيعة والموقع الجغرافي، وما يستند إلى التراث الثقافي، وما يقوم على السياحة العلاجية والبيئية والترفيهية. غير أن امتلاك هذه الموارد لا يعني بالضرورة القدرة على تحويلها إلى نفوذ أو مكاسب وطنية، فالفارق الحقيقي لا يكمن في حجم الموارد وحده، وإنما في كيفية إدارتها، وربطها بأهداف الدولة، وتكامل الجهود التي تُبذل لتقديمها إلى العالم.



فالموقع الأثري، على سبيل المثال، ليس مجرد شاهد على الماضي، إنه فرصة لتعريف الشعوب بتاريخ الدولة وإسهامها في الحضارة الإنسانية، والمهرجان الثقافي ليس نشاطًا ترفيهيًا فحسب، بل مساحة للحوار والتواصل وبناء جسور التفاهم. أما المحميات الطبيعية والمقاصد البيئية، فيمكن أن تعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها وتحقيق التنمية المستدامة. وحين تتكامل هذه العناصر في رؤية واضحة، تصبح السياحة وسيلة لتقديم الدولة إلى العالم من خلال تجربة حية، لا من خلال الخطاب الرسمي وحده.



وهنا تظهر القوة الناعمة في معناها العملي، أي قدرة الدولة على جذب الآخرين والتأثير في تصوراتهم واتجاهاتهم من خلال ما تمتلكه من جاذبية ثقافية وحضارية وإنسانية، وما تقدمه من تجارب وقيم وصور إيجابية، فالسائح الذي يزور دولة ما لا يتلقى معلومات عنها فقط، بل يكوّن انطباعًا من خلال تعامله مع مجتمعها، ومشاهدته لمعالمها، واختباره لجودة خدماتها، وشعوره بالأمان والترحيب، وقد تنتقل هذه التجربة إلى دوائر أوسع عبر العلاقات الشخصية والإعلام والمنصات الرقمية، فتسهم في تشكيل صورة الدولة لدى مجتمعات أخرى.



لكن هذه القوة لا تُبنى بالدعاية وحدها، إذ تتوقف مصداقيتها على التوافق بين الصورة التي تسعى الدولة إلى تقديمها والواقع الذي يعيشه الزائر، فحسن الاستقبال، واحترام التنوع الثقافي، وجودة الخدمات، وسهولة الحركة، والشفافية في التعامل، عناصر تمنح الرسالة السياحية صدقيتها، وتجعل التأثير أكثر استدامة.



وفي النهاية، لا تُقاس القيمة الاستراتيجية للسياحة بما تتركه في خزائن الدولة وحدها، بل أيضًا بما تبنيه من علاقات، وما تعززه من ثقة، وما تتيحه من فرص للتعاون، وما تضيفه إلى قدرة المجتمع على التنمية والصمود، فالمعلم الحضاري الذي يُصان، والتجربة الإنسانية التي تترك انطباعًا طيبًا، والشراكة الدولية التي تنشأ حول التراث والثقافة، والاستثمار الذي يخلق فرص العمل، كلها عناصر قد تتكامل لتصنع قيمة تتجاوز حدود القطاع السياحي نفسه.