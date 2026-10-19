أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

كشفت الإعلامية سهام صالح عن موقف نادي الزمالك من أزمة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي، في ظل رفض مطالب النادي المتعلقة بالقرارات التي شهدتها المواجهة.

وأكدت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إدارة الزمالك ستتخذ خطوات تصعيدية قوية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، اعتراضًا على موقفهما من مطالب النادي بشأن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تمسك إدارة الزمالك بالحصول على توضيحات بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة، إلى جانب مطالبتها بمراجعة الحالات التي أثارت اعتراضات داخل النادي.

وكانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهدت اعتراضات من جانب الزمالك على بعض القرارات التحكيمية.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة طبيعة الخطوات التي ستتخذها إدارة الزمالك تجاه اتحاد الكرة ولجنة الحكام، في ظل استمرار الخلاف بشأن المطالب المتعلقة بأداء التحكيم في مباراة القمة.