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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يصعّد الزمالك موقفه؟ عمرو الدردير يثير التساؤلات بعد رفض طلب سماع كواليس الـVAR

مباراة القمة
مباراة القمة
يارا أمين

أكد الناقد الرياضي عمرو الدردير أن مجلس إدارة نادي الزمالك يواجه موقفًا صعبًا عقب رفض اتحاد الكرة طلب النادي سماع كواليس غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال مباراة القمة أمام الأهلي.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن مجلس الزمالك أصبح في مأزق وموقف لا يُحسد عليه، بعد رد اتحاد الكرة برفض طلب سماع كواليس غرفة الـVAR في مباراة القمة.

وطرح الدردير تساؤلات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس إدارة الزمالك، وما إذا كان سيتحرك لاتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على حقوق النادي، أم سيتجاهل الأمر دون اتخاذ أي إجراءات جديدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وما تبعها من مطالبات بشأن الاستماع إلى كواليس غرفة تقنية الفيديو، في إطار سعي النادي لمعرفة تفاصيل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

الزمالك عمرو الدردير var نادي الزمالك اتحاد الكرة مباراة القمة

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