ضربة جديدة للزمالك.. محمد إسماعيل يغيب عن مواجهة بترول أسيوط

تأكد غياب محمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المواجهة المقبلة للفريق أمام بترول أسيوط، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يأتي غياب اللاعب عن اللقاء المرتقب ليفرض تحديًا جديدًا على الجهاز الفني للزمالك، الذي يسعى لتجهيز العناصر المتاحة والاستقرار على التشكيل المناسب لخوض المباراة، في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، وسط رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.