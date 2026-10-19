البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين . استقرارا ملحوظا بالأسواق، حيث يستقر كبار الفراخ البيضاء عند 86 جنيها للكيلو ، فيما تصل الفراخ البلدي إلى 135 جنيها للمستهلك، ونستعرض لكم مفصلا في السطور التالية اسعار الفراخ اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين نحو 86 جنيها، وتختلف أسعار الدواجن باختلاف المناطق السكنية ومنافذ البيع.

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو صدور البانيه ما بين 190 إلى 220 حسب المنطقة السكنية

أسعار الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الاثنين نحو 110 جنيهات، وتختلف أسعار الدواجن باختلاف المناطق السكنية ومنافذ البيع.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاثنين نحو 135 جنيها، وتختلف أسعار الدواجن باختلاف المناطق السكنية ومنافذ البيع.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الاثنين، 100 جنيها للكرتونة في المزرعة، بينما بلغ سعره للمستهلك في المحلات والأسواق نحو 110 جنيها.

بينما يصل سعر البيض الأحمر اليوم الاثنين إلى 110 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعره للمستهلك في المحلات والأسواق نحو 115 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم الاثنين ما بين 130 جنيها للكرتونة للتجار، بينما سجل سعره للمستهلك في المحلات والأسواق نحو 140 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

- بلغ سعر كيلو البانيه: من190 لـ 210 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس: 145 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الوراك: 93 جنيها.

- بلغ سعر كيلو شيش طاووق: 190 جنيها.

- بلغ سعر كيلو شيش طاووق بالجلد: 160 جنيها.

- بلغ سعر كيلو صدور بالعظم: 135 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الاجنحة: 55 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الكبدة: 140 جنيها.

- بلغ سعر كيلو القوانص: 60 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الكبد والقوانص: 100 جنيه.

أسعار الديوك الفيومي اليوم

بلغ سعر كيلو ديوك فيومي اليوم الاثنين نحو 125 جنيها، وتختلف أسعار الدواجن باختلاف المناطق السكنية ومنافذ البيع.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر كتكوت أبيض قطعان: من 24 إلى 24.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت ساسو: من 20 إلى 21 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور: من 21 إلى 22 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي مشعر: من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين: من 13 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني: من 16 إلى 17 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور: من 14 إلى 15 جنيها.