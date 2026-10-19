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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: الأهلي فرط في فوز كبير على كيتارا.. وعمر الساعي أفضل من زيزو

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
عبدالله هشام

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الأهلي بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، فوزاً ثميناً على نظيره كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، سجلهما عمر الساعي وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الأهلي فرط في فوز كبير على كيتارا الأوغندي، وكان بإمكانه تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال المباراة، خاصةً أن المنافس كان متواضعاً للغاية.

وأكمل : الحسين عموتة المدير الفني للفريق بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، فكان لابد من استمرار الاعتماد على توفيق محمد في مركز الظهير الأيسر، خاصةً أنه لا يعاني من الإجهاد ولم يشارك سوى في مباراتي بترول أسيوط بكأس عاصمة مصر ثم الزمالك في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأضاف: عمر الساعي مكسب كبير للأهلي هذا الموسم، وإذا شارك في مركز الجناح الهجومي الأيمن، سيصبح أفضل من أحمد سيد زيزو وسيحجز مقعده في تشكيل الأحمر الأساسي، فهو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة منذ تواجده مع الاسماعيلي، لكنه كان بحاجة إلى الحصول على فرصته، وظهر بمستوى جيد خلال إعارته للنادي المصري الموسم الماضي.

رضا عبد العال الأهلي كيتارا الأوغندي الكونفدرالية الحسين عموتة

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