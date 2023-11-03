توقيع الكشف على 450 مواطنا من مرضى العيون في قرية الصفاصيف بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

ومن جهته، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة قامت خلال مبادرة "عنيك فى عنيا" بتوقيع الكشف الطبي على 450 مواطنا من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها اليوم بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور ، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ 233 حالة وعمل 143 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 63 مواطنا؛ وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى .

وأشادت نائب محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .