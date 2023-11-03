بالتنسيق مع جامعة دمنهور.. تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية قليشان بإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود قافلة سكانية بقرية قليشان بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 325 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( باطنة - أسنان - قياس ضغط وسكر - أطفال - تنظيم أسرة - علاج مجاني).

ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات.

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية " رش وتجريع وعلاج جماعى" لعدد 2620 رأس ماشية.

كما تم مشاركة كلية التربية بعمل برنامج تدريبي لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية بقرية قليشان وعمل ندوات توعية للطلبة.

وبقطاع الزراعة تم عقد ندوة للمزارعين بمركز شباب قليشان حول الإرشاد الزراعي عن المبيدات و موسم الحصاد.