اليماحي يعزي المملكة العربية السعودية في استشهاد ضابطين

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، في استشهاد ضابطين من الحرس الوطني السعودي، إثر حادث تحطم طائرة عمودية تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران.

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الأليم، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين، ومشيدًا بما يقدمه رجال القوات المسلحة والأجهزة الوطنية من جهود وتضحيات في أداء واجبهم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.