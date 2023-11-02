تموين البحيرة: ضبط 1000 لتر سولار داخل محطة تمويل غير مرخصة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، بالتنسيق مع مباحث التموين ،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة

الداخلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بدمنهور أسفرت عن ضبط 1000 لتر سولار داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه ، و مصنع بلاستيك يدار بدون الحصول علي تصريح من هيئه التنمية الصناعية وتم التحفظ علي 125 كيلو من المنتج النهائى و مصنع حلويات يقوم باستخدام اسطوانات غاز كبيرة رغم توافر غاز طبيعي بالمنطقة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.