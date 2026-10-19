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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
رنا عصمت

هناك وصفة مبتكرة تجمع بين المذاق الحلو والحادق، وهي فطيرة التفاح المخبوزة بالجبن البري، وتتميز الوصفة بمزيج مختلف من الجبن البري الكريمي وحشوة التفاح الحلوة، مع إضافة جوز البيكان والقرفة، ما يمنحها تنوعًا في المذاق والقوام، بين نعومة الجبن وقرمشة المكسرات وحلاوة التفاح.

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري 

وأشار التقرير إلى أن الوصفة مناسبة للتقديم في التجمعات العائلية والمناسبات، إذ يمكن تقديمها كمقبلات قبل الوجبة الرئيسية، أو كوجبة خفيفة، بل وحتى كحلوى لمحبي الجمع بين النكهات المختلفة.

مكونات فطيرة التفاح بالجبن البري

تحتاج الوصفة إلى قطعة من جبن البري، وحشوة فطيرة التفاح الجاهزة، وجوز البيكان المجروش، والقرفة المطحونة. ويمكن استخدام عجينة البف باستري لإعداد نسخة ملفوفة ومقرمشة من الوصفة، مع مراعاة أن هذه إضافة اختيارية وليست ضرورية لكل طرق التحضير.

طريقة التحضير

يُسخن الفرن مسبقًا، ثم يوضع الجبن البري في طبق مناسب للفرن، وتُوزع فوقه حشوة التفاح، مع رش جوز البيكان والقرفة.

يُخبز الخليط حتى يسخن الجبن ويصبح طريًا وكريميًا، مع متابعة الطبق حتى تتجانس المكونات دون أن يحترق سطحه. 

وإذا استُخدمت عجينة البف باستري، فيمكن لف الجبن والحشوة بها قبل الخَبز للحصول على طبقة ذهبية مقرمشة.

تُقدم الوصفة دافئة، ويمكن تناولها مع شرائح الخبز المحمص أو البسكويت المالح، لتصبح خيارًا مختلفًا على مائدة الضيافة.

المصدر موقع Allrecipes

«حلو وحادق في طبق واحد» فطيرة التفاح بالجبن البري وصفة مبتكرة تجمع بين المذاق الحلو والحادق مكونات فطيرة التفاح بالجبن البري

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«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

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