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الأرصاد تحسم الجدل بشأن استمرار الأمطار.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحسم الجدل بشأن استمرار الأمطار.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، ولكن بدرجة أقل حدة مقارنة بالأمطار التي شهدتها المدن الساحلية خلال الأيام الماضية.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وأوضح محمود القياتي خلال صباح الخير يا مصر،أن فرص سقوط الأمطار لا تزال قائمة على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع تراجع حدة الحالة الجوية مقارنة بالفترة الماضية.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع اختلاف درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.

هل تمتد الأمطار إلى القاهرة؟

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على عدد من المناطق، بالتزامن مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق.

الأرصاد توضح تطورات الطقس

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات الحالة الجوية، مع إصدار تحديثات بشأن فرص سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة، بما يساعد المواطنين على الاستعداد للتغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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