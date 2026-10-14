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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حضارة فضائية قديمة … هل شهد المريخ محرقة نووية؟

حضارة المريخ
حضارة المريخ
كريم ناصر

يروي عالم فيزياء البلازما جون براندنبورغ قصة حول المريخ مفادها أنه كانت هناك كائنات فضائية تعيش على كوكب المريخ، ثم قام أحدهم بالقضاء عليها، إذ تشير نظريته إلى أن حضارة ما شيدت معالم أثرية على الكوكب المجاور لكوكب الأرض قبل أن تتسبب انفجارات نووية في محوها.

وقد طرح براندنبورغ في ورقة بحثية نُشرت عام 2014 في دورية Journal of Cosmology، أدلة يستمدها من التركيب الكيميائي للمريخ وما يُزعم أنها بقايا أثرية، معتبراً إياها شواهد على مذبحة كوكبية، بحسب ما جاء في تقرير نشرته مجلة "Popular Mechanics" واطلعت عليه "العربية.نت"، موضحاً أن على البشرية إجراء تحقيق في هذا الأمر، لأنها يمكن أن تواجه الخطر ذاته.

بالطبع، واجهت كل من المعايير التحريرية للدورية العلمية ونظرية براندنبورغ نفسها انتقادات من علماء آخرين، لكن السؤال الحاسم يكمن فيما إذا كان التفسير الذي يقدمه يتوافق مع القياسات التي يعرضها.

حتى عند استبعاد فرضية الهجوم المزعوم، يظل هناك سؤال آخر يستحق الطرح: إذا كانت حضارة ما قد ازدهرت في مكان ما داخل النظام الشمسي ثم اختفت قبل مليارات السنين من بدء عمليات البحث والاستكشاف، فما الذي قد يتبقى منها؟ وهل يمكن إرسال مركبة جوالة لتجوب موطنها السابق دون أن يُدرك أبداً حقيقة ما كان موجوداً هناك.

المريخ انفجار نووي حضارة المربخ

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