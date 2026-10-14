هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

تبحث الأمهات يومياً عن أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء، حيث يحتاج الجميع لتحضير وجبات سهلة وسريعة وغير مكلفة ولا تحتاج وقت أو مجهود ، وتسمى بأكلات الإنقاذ، ويستطيع الكبار والأبناء تحضيرها في دقائق ومناسبة للعشاء أو الغداء السريع خلال الشهر .

ونقدم لك في السطور التالية أفكار أكلات سهلة وسريعة التحضير وأكلات اقتصادية و وصفات مكرونة سريعة يمكنك اعتمادها خلال أوقات الضغط والزحام..

طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة

-عصجي اللحمة المفرومة بالبصل والبهارات

في طاجن ضيفي كمية من اللحم المفروم

ثم ضيفي كمية مناسبة من المكرونة البينا

وبعدها اسكبي صوص الطماطم بالثوم على المكونات

غطيها جيدا وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة

طريقة عمل فيتوتشيني ألفريدو بالدجاج





اطهي الباستا بالطريقة المعتادة وهي السلق في ماء به ملح لمدة 7 دقائق

مع الاحتفاظ بكوب من ماء سلق الباستا لاستخدامه لاحقًا في الصلصة.



صلصة ألفريدو:

قطّعي صدور الدجاج إلى شرائح رقيقة حوالي ½ سم وتبّليها بالملح والفلفل ومسحوق الثوم

أضيفي الزبدة وزيت الزيتون إلى مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

اطهي الدجاج حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي فاتح، حوالي 4-5 دقائق.

أضيفي كريمة الطبخ واتركيها تغلي على نار هادئة.

أضيفي الباستا المسلوقة وجبنة البارميزان واطهي لمدة دقيقتين.

إذا لزم الأمر، أضيفي بعض ماء سلق الباستا لتخفيف الصلصة.

أضيفي البقدونس المفروم وقلّبي جيدًا.

طريقة عمل الحواوشي

- في وعاء، يخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل والطماطم والبقدونس والتوابل جيدًا.

- تفتح أرغفة الخبز البلدي بحذر دون فصلها بالكامل.

- تحشى الأرغفة بخليط اللحم وتوزع الحشوة بالتساوي داخل الخبز.

- يدهن الوجه الخارجي بقليل من السمن أو الزيت للحصول على قرمشة مميزة.

- يرص الحواوشي في صينية ويدخل فرنًا ساخنًا حتى يتحمر من الجانبين ويكتمل نضج اللحم.

- يقدم ساخنًا مع الطحينة والمخللات

طريقة عمل مكرونة بالسجق

-شوحي السجق مع ملعقة زيت حتى يأخذ لون

-ضيفي البصل المقطع شرائح مع الفلفل الألوان

-ضيفي ملعقة صلصة جاهزة مع توابل بسيطة ملح وفلفل

-ضيفي ملعقة صغيرة من دبس الرمان ونصف كوب من الماء واتركي السجق ينضج

-ضيفي المكرونة المسلوقة على السجق والخضار وقلبي المكونات واتركيها تنضج على نار هادئة 5 دقائق .



طريقة تحضير مكرونة بالبسطرمة والجبن

شوحي الدقيق في الزبدة

ضيفي اللبن والكريمة والملح والفلفل للحصول على البشاميل

شوحي البسطرمة مع الثوم، وضيفي لهم المكرونة والشطة ويشوحوا

في بايركس يوضع المكرونة بالبسطرمة ثم البشاميل ثم الجبنة

وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة